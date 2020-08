Decreto del Gobierno nos terminó de quebrar: voceros de bares y discotecas

Bares, discotecas y servicios de entretenimiento nocturno reunidos en Fedecon y Confedecont de Colombia, lamentaron el último decreto del Gobierno Nacional y señalaron que, con esas determinaciones, en vez de tener una esperanza para abrir de nuevo, los lleva por el contrario a la quiebra.

“La función principal, la venta principal de un bar, es la venta de licor, no entendemos como el Gobierno, saca un decreto donde prohíbe sencillamente la venta de licor. Es como si a una empresa de aviación le dijeran que puede volar, pero sin pasajeros, es absurdo, no sé en qué cabeza cabe esto, que ellos hayan hecho esta propuesta. Nuevamente los empresarios de Colombia, lamentamos la cadena de equivocaciones del Gobierno que lo único que hace es condenar a los miles de trabajadores a la quiebra masiva”, manifestó Luis Guillermo Orjuela, director ejecutivo Zona Rosa de El Poblado y vicepresidente de Fedecon.

Advirtió que no han recibido ayuda del Gobierno Nacional, por lo que no entienden como sacan este tipo de decretos, sabiendo que de los domicilios no alcanza para pagar todas las obligaciones que tienen los empresarios y dueños de negocios.

