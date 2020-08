En medio de una caravana de uribistas, un hombre agredió a una mujer

En un video que circula por las redes sociales, una joven denunció que ella y su amiga fueron golpeadas por un hombre que hacía parte de una caravana de los simpatizantes del expresidente y exsenador Álvaro Uribe.

El alcalde de Medellín Daniel Quintero, le solicitó a la Secretaría de las Mujeres acompañar a la víctima de la agresión a instaurar la denuncia contra el hombre, así mismo a la Policía Metropolitana ponerse al frente de este hecho para identificar e individualizar al agresor para que responda penalmente.

Manuela Hoyos Buriticá, una de las jóvenes agredidas y que denunció el hecho violento, explicó a Caracol Radio que la situación ocurrió el miércoles en la tarde, ella salió de su casa a grabar la caravana y en la calle se enfrascaron en una discusión con un grupo de personas que estaban en una esquina, pero asegura hacían parte de la caravana uribista, después de un par de improperios verbales de parte y parte uno de los hombres atacó a las dos jóvenes, a una en la cara como quedó evidenciado en un video y la otra en el estómago.

“Él se me vino detrás porque me iba a quitar el celular, porque me iban a robar el celular y el primer golpe se debió a eso, a que yo lo seguía grabando”, señaló la denunciante.

La joven Manuela también denunció que luego del incidente se siente asediada por los mismo hombres con los que tuvo el altercado, incluso ya puso en conocimiento de la Policía la situación y de la Secretaría de las Mujeres.

“Igual ellos ya sabían dónde vivo yo, porque en la noche me miraban desde la esquina todo el tiempo, de hecho hoy vino alguien a preguntar por mí, nunca supe quién es y me sentí muy asustada, pero acudí a la secretaria de la mujer a quién le agradezco porque fue una asesoría increíble y me ayudaron mucho”, agregó.

La mujer espera poder interponer la denuncia penal contra esta persona por teléfono, para lo que está recibiendo asesoría jurídica de la alcaldía de Medellín y del Movimiento femenino Estamos Listas.