Niño en Medellín envía mensaje al Presidente para reabrir los colegios

Jacobo Faciolince Londoño, es un niño de 8 años, que comparte su vida con su hermana Florencia de 5 años y sus padres Esteban Faciolince Prada y Mónica Londoño. Y fue el encargado de enviarle un mensaje al Presidente de la República, Iván Duque, para que piense en una reapertura de los colegios en el país, porque como él mismo señala, quiere recuperar la alegría.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, el niño de segundo grado, le pidió a su mamá, que ha trabajado en temas de la niñez por varios años, que lo grabara, para que el Presidente lo escuche.

Ella lo publicó en sus redes con este mensaje: “Jaco me pidió que grabáramos este video luego de una crisis de emociones que tuvo por no poder ir al colegio, por estar lejos de sus amigos, de sus profesores... al final me preguntó: “Mamá, ¿tú crees que el Presidente sí verá mi mensaje?”. Intentémoslo, le dije...”

Miles de retweets ha tenido el emotivo mensaje de Jacobo: “Hoy, le quería decir que reabra los colegios en todo el país, necesitamos muchos niños, muchos niños, recuperar la alegría, volver a jugar, continuar con el aprendizaje porque las pantallas han arruinado muchos niños, no es solo por mí, por todos los niños de Colombia. Yo vivo feliz con mi familia, pero hay niños que lo único que tienen en la vida es un colegio, esto es muy estresante”, señaló el mensaje.

Jaco me pidió que grabáramos este video luego de una crisis de emociones que tuvo por no poder ir al colegio, por estar lejos de sus amigos, de sus profesores... al final me preguntó: “Mamá, ¿tu crees que el Presidente sí verá mi mensaje?”. Intentémoslo, le dije... pic.twitter.com/3y76lkhrEL — Mónica Londoño K. (@molokli) August 19, 2020

Lea también: Gobernación de Antioquia pide terminar Hidroituango y dejar los egos

Lea también: Habilitan seis rutas adicionales en el Aeropuerto, José María Córdova

Lea también: Medellín redujo en un 40 % la velocidad de casos de contagio semanales

También señaló que ellos son los que menos se contagian con el coronavirus y no entiende por qué todavía los tienen encerrados.

Aunque los padres no toman posición sobre el mensaje de su hijo, querían darle la oportunidad de poder expresar sus sentimientos, donde señalan que son optimistas que Jacobo, pueda obtener una respuesta del Presidente Iván Duque.

--