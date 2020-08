600 policías en Bolívar integran dispositivo de seguridad en puente festivo

El Departamento de Policía Bolívar, liderado por el coronel Tahir Rivera Suescun, tiene listo el dispositivo de seguridad vial con el que se busca garantizar el aislamiento preventivo obligatorio para este puente festivo de la Asunción de La Virgen.

Más de 600 policías estarán listos para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento, por lo que este personal enfocará sus acciones en hacer cumplir las disposiciones previstas por el Gobierno Nacional dirigidas a mitigar la propagación del Coronavirus, al igual que otras medidas restrictivas como el toque de queda y ley seca que se aplicará en muchas regiones del país.

Los operativos preventivos estarán enmarcados mediante la instalación de puestos de controles móviles y permanentes sobre los principales ejes viales del departamento, así como en los perímetros urbanos de las poblaciones bolivarenses.

Asimismo, se realizarán patrullajes en vehículos y a pie de manera constante, para apoyar la labor de las unidades del modelo nacional de vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

Las especialidades de infancia y adolescencia, ambiental y ecológica, servicios especiales y carabineros entre otras estarán dispuestas a atender cualquier requerimiento ciudadano en el departamento.

El coronel Tahir Suzeth Rivera Suescun manifestó que la Institución contará también para este fin de semana "con un significativo número de uniformados adscritos a la Seccional de Investigación criminal y de la Seccional de Inteligencia con el fin de prevenir cualquier hecho delictivo o criminal por parte de la delincuencia común u organizada que pretenda alterar el orden público en esta región del país".

Además recalcó el Comandante del Departamento de Policía Bolívar sobre la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia de mantenerse en casa y tomar estrictas medidas de protección para evitar contagiarse, por tal motivo no se permitirán hechos de indisciplina social representados en fiestas, parrandas u otro tipo de eventos que genere aglomeraciones de personas o riesgos para la comunidad, se aplicarán las medidas sancionatorias dispuestas en el Código Penal y el Código Nacional de convivencia.

"No vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, exponga a los bolivarenses. No se arriesgue, no son vacaciones. Pedimos a la ciudadanía que se abstenga de movilizarse por las carreteras del departamento, si no se encuentra dentro las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional", aseveró.

Por último, acotó también que "quienes se encuentren dentro de las excepciones, les recomendamos no exceder los límites de velocidad, no se distraigan con el celular mientras conducen y por favor, realizar pausas activas si el desplazamiento comprende recorridos largos, esto con el objetivo de evitar algún siniestro vial".