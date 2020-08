Sindicato de Educadores de Bolívar lanza propuesta de promoción flexible

La junta directiva del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, Sudeb, lanzó en el marco del paro virtual de 48 horas convocado por Fecode, la propuesta de implementar la “promoción flexible” para los estudiantes que han trabajado con sus profesores a través de diferentes herramientas, entre ellas las guías de aprendizaje, con el objetivo de evitar la deserción escolar.

Para el Sudeb, así como se habla de una flexibilización del currículo para poder realizar trabajo desde la casa, también se debe poner en práctica la promoción de todos los estudiantes que están trabajando con sus maestros durante el año 2020 y tomar el primer trimestre del 2021, estando ya en la presencialidad, para nivelación. La idea es que los alumnos alcancen los desempeños que no lograron durante la modalidad de trabajo en casa.

Las directivas del Sudeb, manifestaron que “si bien se están haciendo esfuerzos con el trabajo remoto, es evidente que estamos en una situación atípica para desarrollar contenidos y por eso desde el Centro de Estudios de Investigación Docente, CEID se ha planteado que debe primar la flexibilidad en la promoción de los estudiantes. El llamado es no caer en la reprobación de los estudiantes porque eso, además, impactaría los índices de deserción escolar de que por sí eran altos antes de la pandemia”, puntualizó el Sudeb.

Paro de 48 horas

De otro lado, se hizo un balance positivo del inicio del paro virtual por 48 horas convocado por Fecode.

“En defensa de la Educación Pública del país, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, inició cese de actividades por espacio de 48 horas para exigir al Gobierno Nacional dialogo y solución a los problemas de la agenda critica de la educación pública y los derecho a los maestros”, dijo Pedro Herrera.

Recalcó que el magisterio de Bolívar acogió el llamado de Fecode, y es por eso que los docentes desarrollarán toda una agenda virtual de asambleas informativas para dar a conocer la problemática que afronta la educación en Bolívar por todas las redes sociales.

“Se exige la no alternancia, que se derogue la Directiva Ministerial 011, que se dé la declaratoria de Emergencia Educativa: Hoy son muchos los estudiantes del país que no cuentan con las ayudas tecnológicas para recibir sus clases y el gobierno no ha dotado a los maestros ni estudiantes de las mismas”, explicó Herrera.

“Seguiremos adelante en la defensa de la vida. Si a la salud, por la desobediencia civil. Hacemos un llamado a todos los maestros y maestras de Cartagena y Bolívar a cuidarse en medio de estos momentos difíciles”, manifestó el presidente del SUDEB.