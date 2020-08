William Dau arremete nuevamente contra la Procuraduría por caso Aquarela

Tras conocer un informe del procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez, donde se advierte que entre los funcionarios que están en riesgo de indagatoria o sanción disciplinaria por el polémico caso Aquarela se encuentra el Alcalde de Cartagena William Dau, el mandatario volvió a arremeter contra el Ministerio Público.

Dau señaló que el Distrito está viviendo una “situación caótica” desde el punto de vista jurídico, lo que hace vulnerable tomar cualquier acción.

Al mismo tiempo, el mandatario cuestionó que el órgano de control quiera abrir un proceso en su contra y no sancione a las personas que permitieron que se adelantara la construcción del edificio.

“Quisiera saber, así como la Procuraduría me abrió un disciplinario a mí por el edificio Aquarela, ante quien puedo yo solicitar un disciplinario contra la Procuraduría porque a pesar que han pasado varios años, todavía no han sancionado a un solo funcionario que participó en el otorgamiento de esas licencias. Quieren sancionar al Alcalde por no tumbar, pero no a los responsables que el edificio esté ahí hoy”, advirtió Dau.

La Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena informó que recibió recurso de queja interpuesto por la empresa Promotora Calle 47, contra la resolución No. 0099 de 18 de febrero de 2020, mediante la cual la Curaduría Urbana No. 1 negó el recurso de apelación contra un oficio de radicado del 30 de diciembre de 2019.

Tras un exhaustivo análisis jurídico, mediante la resolución 3410 del 4 de agosto de 2020, el Distrito admitió el recurso de queja concediéndose la apelación.

En la resolución, se le ordena a la Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena remitir a esa cartera la totalidad de las piezas procesales que conforman el expediente, con el fin de resolver de fondo y en derecho la apelación.