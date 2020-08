Aislamiento preventivo se extiende hasta 1 de septiembre en el Atlántico

El aislamiento preventivo obligatorio en el departamento del Atlántico se extenderá hasta el próximo 1 de septiembre, con el propósito seguir disminuyendo los contagios de COVID-19.

De acuerdo con lo establecido en el decreto 295 del 9 de agosto de 2020 firmado por la gobernadora, Elsa Noguera, solo se permitirá la circulación de personas y vehículos en los casos exceptuados.

El toque de queda en los municipios del departamento se mantiene en días de semana (de lunes a viernes) de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Y los fines de semana de sábado desde las 2:00 p.m. hasta el lunes o martes (si hay festivos) a las 5:00 de la mañana.

La ley seca se mantiene los fines de semana de la siguiente manera: del viernes 14 de agosto a las 8:00 a.m. hasta el martes 18 de agosto a las 5:00 a.m.

Del viernes 21 de agosto a las 8:00 a.m. hasta el lunes 24 de agosto a las 5:00 a.m., y del viernes 28 de agosto a las 8:00 a.m. hasta el lunes 31 de agosto a las 5:00 a.m.

La medida de pico y cédula será determinada por cada alcalde municipal. En todo caso, la habilitación será de dos dígitos por día.

De acuerdo con el secretario del Interior del Departamento, Yesid Turbay, se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad.

“Cuando se trate de asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado, que deban salir de su lugar de residencia o aislamiento, podrán hacerlo acompañados de una persona que les sirva de apoyo”, expresó el funcionario.

PARRILLERO EN MOTO

Hasta el 24 de agosto queda prohibido el transporte de acompañantes y/o parrillero en vehículos tipo motocicletas, cuatrimotos, motocarros y mototriciclos en los municipios de Baranoa, Galapa, Malambo, Soledad y Sabanalarga. Únicamente se permitirá el transporte de acompañantes y/o parrillero un día a la semana, y corresponderá a cada alcalde municipal en su territorio programar los horarios y fechas bajo los cuales se desarrollará esta actividad. Para su ejecución será obligatorio el uso de tapabocas y ceñirse a lo establecido en el protocolo general de bioseguridad y el protocolo especial de bioseguridad expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 677 del 2020.

Según el reporte emitido por el Instituto Nacional de Salud el 8 de agosto, Soledad, Baranoa, Malambo, Galapa, Sabanalarga y Puerto Colombia son los municipios con mayor número de contagios en el Atlántico.

A la fecha Soledad tiene 12.337 casos confirmados, Malambo, 2.431; Baranoa, 1.782; Sabanalarga, 1.523; Galapa, 1.436 y Puerto Colombia, 1.277.

NUEVOS SECTORES DE LA ECONOMIA

A partir de este lunes 10 de agosto, se habilitará el inicio de actividades de los sectores económicos enumerados a continuación, en los municipios del departamento del Atlántico, previa adopción por los alcaldes municipales de planes piloto y en estricto cumplimiento del protocolo general de bioseguridad y los protocolos especiales de bioseguridad para cada sector, expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y sus respectivas alcaldías:

- Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales.

- Museos y bibliotecas.

- Laboratorios, espacios de práctica y de investigación de las instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano.

- Servicios de peluquería

La Policía Nacional y demás organismos de seguridad velarán por el cumplimiento del presente decreto e impondrán las sanciones establecidas.