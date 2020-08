Así será la celebración de los 481 años de fundación hispánica de Tunja

“Este año recorreremos varios sectores de Tunja, entregando a los tunjanos un regalo sorpresa, producto de las gestiones y acciones a favor de quienes habitan en esta ciudad de historias y cultores”, sostuvo el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme.

Este jueves, 6 de agosto, se estableció esta programación para celebrar la historia de la ciudad: 8:00 a.m. Eucaristía y Tedeum; 9:00 a.m. Ofrenda floral al Fundador; 9:30 a.m. Izada de Banderas; 10:30 a.m. Sesión conjunta-Concejo Municipal; 12:00 m. Lanzamiento video Himno de Tunja; 7:00 p.m. Serenata virtual y entrega de regalos.

Muralismo, zonas wifi, embellecimiento de parques, placa huellas, entre otros, serán parte de los regalos que entregará por toda la ciudad, el Gabinete Municipal, liderado por el alcalde y la Gestora Social, Gisela Rodríguez.

“Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración que nos llena de felicidad, a través de actos significativos que honren el compromiso, honor y orgullo de ser tunjano, los cuales serán transmitidos a través de las redes oficiales del municipio”, dijo el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme.