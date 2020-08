No hay dinero para protocolos de bioseguridad: Cafeteros Antioquia

Aunque la Secretaría de Agricultura de Antioquia en compañía de los alcaldes, especialmente del suroeste, vienen adelantando un plan para atender la cosecha cafetera que se aproxima, Dignidad Cafetera del departamento advierte que no hay recursos para implementar los protocolos de bioseguridad en las fincas y para el traslado del personal de otras a las fincas.

Aseguran que tienen expectativa, pero a la vez preocupación porque la cosecha traería empleo para muchas personas que hoy, requieren del sustento, por lo ocurrido con la pandemia.

Alexander Taborda, cafetero del municipio de Andes y vocero de Dignidad Cafetera, aseguró en dialogo con Caracol Radio que la petición ya fue hecha a los congresistas antioqueños y al Gobierno Nacional.

“A pocos días de iniciar la cosecha del segundo semestre, todavía no es claro con qué recursos se van atender los requerimientos para la implementación de los protocolos, consideramos que no hemos tenido ni el acompañamiento, ni se cuenta con los recursos suficientes, por ejemplo, para atender una exigencia como es la disposición de sitios de aislamiento para casos positivos, consideramos que los sistemas de salud no están preparados y no hay recursos para los vigías de bioseguridad”, dijo.

Agregó que no están dadas las garantías para el traslado de las personas que se calculan en 40 a 50 mil, estarían arribando a la región procedentes del Eje cafetero, Tolima, Santander, entre otros, y sobre todo quién asumiría los costos del traslado del personal.

Desde comienzos de la semana, la Gobernación de Antioquia ha señalado que viene dialogando con los alcaldes y autoridades del suroeste para establecer puntos de concentración, traslados, planes de bioseguridad, entre otros, necesarios para que se pueda cumplir con la recolección de la cosecha.

