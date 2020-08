Con el apoyo del Ejército harán cumplir el toque de queda en Dosquebradas

El alcalde de Dosquebradas ha pedido apoyo al Ejército Nacional para hacer cumplir las medidas del toque de queda y ley seca que se han implementado en el municipio y que lastimosamente la comunidad no ha querido acatar.

La irresponsabilidad ciudadana, ha generado el crecimiento desbordado de los contagios de COVID-19 en toda el área metropolitana, siendo Pereira y Dosquebradas las localidades más afectadas, ante esta situación el alcalde del municipio industrial Diego Ramos, ha solicitado el acompañamiento de soldados para realizar operativos diarios y hacer cumplir las restricciones.

"Le he pedido ayuda al Batallón San Mateo con soldados para que todos los días podamos dar vueltas y hagamos cumplir las medidas como el toque de queda, ya que sigue vigente, no lo hemos quitado desde el primero de junio, también tenemos ley seca pero la gente de manera irresponsable no cumple las medidas, se van para las fincas, hacen fiestas y parecen no entender la magnitud de esta emergencia en el mundo entero, por eso les estoy pidiendo que actúen de manera responsable con ustedes y sus familias", expresó el alcalde Ramos.

Confirmó Ramos que de manera conjunta los alcaldes y el gobernador de Risaralda, están tomando nuevas medidas restrictivas de cara a los próximos dos fines de semana con festivos, con el fin de evitar la propagación acelerada del virus, el cual ha tenido un crecimiento superior al 250 % en el último mes, pasando de 119 casos en la última semana de junio, a 686 en la primera semana de Agosto.

