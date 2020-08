Mi deuda está saldada: periodista que interpuso desacato contra Pumarejo

El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena, mediante proveído de 28 de julio notificado en la fecha, impuso sanción de arresto de tres días contra el Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Certaín, por desacato de una tutela.

El togado también ordenó multa por el equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir el fallo de tutela proferido el 10 de junio, por medio del cual se le ordenó resolver de fondo un derecho de petición elevado ante su despacho por el accionante, el periodista Luis Tarrá Gallego, dentro de un proceso de jurisdicción coactiva adelantado por la Alcaldía de Barranquilla.

“La Alcaldía tiene la orden de responder de fondo sobre el embargo en contra de mis cuentas bancarias por una deuda que ya está saldada. Aún no se ha procedido con la petición que les he hecho de publicar la orden de desembargo a los bancos, ya que tengo una deuda que no existe”, aseguró el comunicador a Caracol Radio.

El proceso de jurisdicción coactiva adelantado por la administración de la capital del Atlántico, tiene que ver con el supuesto no pago de impuestos de un inmueble a nombre del periodista.

La sanción deviene de una solicitud de apertura de incidente de desacato solicitada por el accionante el 13 de julio pasado, ante la cual, la Alcaldía de Barranquilla, presuntamente no ejecutó el mandato de la tutela, ni presentó ninguno de los informes solicitados, pese a que impugnó el referido fallo que fue confirmado en Segunda Instancia el pasado 27 de julio por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena.

Ya se notificó al actor: Alcaldía de Barranquilla

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla envió un oficio al Juzgado adjuntando lo que sería pruebas del cumlimiento del fallo de tutela de fecha 10 de junio de 2020 que luego fue confirmado en segundo grado en fecha del 27 de julio de este año.

En el documento se aporta el oficio de desembargo de fecha 11 de mayo de 2020 suscrito por el Gerente de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Distrital, Fidel Castaño Duque, y que según la Alcaldía fue "notificado al actor" vía electrónico y remitido dicho oficio a la entidad bancaria AV Villas Sucursal Bocagrande de la ciudad de Cartagena.

Además, la administración distrital informó que un funcionario de la Alcaldía se comunicó con el Gerente Regional del banco que se comprometió "con el ordenar de inmediato el desembargo de la cuenta de ahorro" que fue ordenado en mayo 11 de 2020.

Al finalizar el oficio, la Alcaldía de Barranquilla pidió al Juez aceptar el cumplimiento del fallo de fecha 10 de junio y que se proceda al archivo definitivo de la presente actuación.