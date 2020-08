Médicos del Huila denuncian deficiente entrega de protección para COVID-19

El presidente del Colegio Médico manifestó que no se están entregado elementos de bioseguridad al personal de salud de los diferentes centros asistenciales.

Luego que se confirmara que en Neiva que 25 trabajadores en un centro asistencial dieran positivo para COVID-19, Diego Fernando González, presidente del colegio Médico Colombiano capítulo Huila, indicó que esto refleja la situación que enfrentan los profesionales por la falta de elementos de bioseguridad.





“Las instituciones están suministrando unos que no tienen las características adecuadas, unos N95 que no hacen sello y permiten la entrada de microorganismo, y esto nos preocupa mucho, lo dijimos, lo denunciamos, pero no ha pasado nada”, afirmó el galeno.

El representante del sector salud indicó, además, que, si no se toman decisiones para garantizar las medidas de protección, el Huila no estaría preparado para enfrentar el pico de la pandemia por la falta de médicos, enfermeras y equipos.