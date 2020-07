32 mil beneficiarios de ingreso solidario no lo han reclamado el beneficio

Este programa que fue implementado por el Gobierno Nacional denominado Ingresó Solidario y que busca llegar a las clases más vulnerables durante esta pandemia, no ha sido cobrado por más de 30.000 personas en el oriente del país.

Desde la oficina de Prosperidad Social en Norte de Santander, se ha reiterado el llamado a todas las personas para reclamar ese subsidio que se ha ido acumulando mes a mes en esta región de Frontera.

Emperatriz Misse Millan directora regional de Prosperidad Social, le dijo a Caracol Radio que para esta labor también se están acudiendo a los diferentes alcaldes, líderes comunales y asociaciones que ayuden a entregar el mensaje a los beneficiarios en esta región.

"En la nación tenemos 400,000 personas que no han cobrado pero nosotros seguimos en esa búsqueda y seguimos trabajando para encontrarlos, mucha gente ha tenido problemas en el banco o que tienen los números de cédula mal, muchos tienen las cuentas inactivas y esto abarca más del 80% del error por lo cual la gente no ha podido cobrar, queremos ubicar a 32.549 beneficiarios que no han podido cobrar el ingreso solidario, y que hoy tienen acumulado el valor de $649.000 por 4 pagos que ya se han hecho " afirmó la funcionaria.

Indicó que las personas pueden consultar la página web de Prosperidad Social y también la línea telefónica 01 8000 para poder conocer si son beneficiarios de este proyecto y como hacer el retiro del dinero.