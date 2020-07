María Angélica nunca volvió

María Angélica Polanco Miranda se arregló y salió de su casa del barrio Torcoroma en Barrancabermeja, sobre las 6 de la tarde del viernes.

Antes de irse le dijo a su hija de 19 años que no tardaría. No fue así; pasaron las horas y no se sabía nada de ella.

Esta historia judicial tiene otro momento clave 5 días luego de su desaparición cuando la Policía encontró el cuerpo de una mujer en el Llanito.

Era el de la docente de 38 años. ¿Qué le pudo haber ocurrido? Escuche esta pieza sonora de un hecho que consternó a los barranqueños.