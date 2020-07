Tercera entrega del ‘Libro Blanco’ del alcalde de Cartagena William Dau

El alcalde, William Dau Chamat, presentó el Libro Blanco, tercera parte. “Somos un Gobierno de cara a la ciudad, realizamos este ejercicio de transparencia y ética, por una obligación con la ciudadanía. Confiamos en que los respectivos entes de control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) realicen las investigaciones a las que haya lugar”, precisó el mandatario distrital.

En esta oportunidad le correspondió al sector institucional, con la presentación de las dependencias de Interior, Cárcel Distrital, Distriseguridad, Planeación, Infraestructura, Valorización, Espacio Público, Datt, Umata, Epa, Escuela de Gobierno y Alcaldías Locales.

Durante la presentación, el Alcalde aprovechó para hacer una denuncia ciudadana sobre un contrato de prestación de servicios de operador logístico para apoyar el desarrollo de las actividades y eventos protocolarios que debe atender la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Presuntamente en la audiencia de adjudicación, los responsables de la contratación, tenían en el escritorio tres propuestas con distintos valores con el fin de favorecer a la propuesta que tendrían indicada para ser la “ganadora” de la oferta. Cuando se vieron descubiertos, según el alcalde William Dau, no les quedó más remedio que adjudicar al proponente que había evidenciado el fallo.

Secretaría del Interior:

Ineficiencia misional por excesiva contratación

En 2019 se contrataron 482 OPS e invirtieron $5.739.350.000, en 2020, se contrataron 170 OPS, con $1.815.700.000

Ejecución presupuesto SICC período enero-junio de las vigencias 2020 – 2019:

En 2019, a 30 de junio se ejecutó $11.381.129.505, de una apropiación de $32.576.243.800, y en el 2020, para el mismo periodo se ejecutaron $ 4.257.700.548, de una apropiación de $15.760.603.792.

Contrato interadministrativo EDURBE – Secretaria del Interior para las adecuaciones a Inspecciones de Policías por $2.120.339.337.

Se habrían violado los principios de la ley 80 de 1993 como la selección objetiva del contratista, trasparencia, eficiencia, planeación.

En la ejecución del convenio se encontró que las cantidades de obras no son las reales, los materiales y calidad no son los prometidos, razón por la que no se han recibido y se está a la espera de nuevas inspecciones para establecer el cumplimiento de la ejecución del contrato.

Cárcel de San Diego

Contrato 08 de 2019, con la Fundación Medica Social Colombiana, FUSOMED, por $19.923.730, para Jornada de motivación para la resocialización y reincorporación de las internas de la Cárcel, en el marco del mes de las madres.

El 31 de mayo contratan a esta fundación para dictar conferencia con una psicóloga y médico, siendo que la cárcel tiene profesionales en ambas disciplinas. Las ofertas las recibieron el 28 de mayo, adjudican el contrato el 30 y el evento es al día siguiente.

Irregularidades en la entrega de las instalaciones física y de los bienes muebles. El primer piso no estaba electrificado. Solo a partir de febrero de este año se contó con el fluido eléctrico.

Distriseguridad

CONVENIO C-101-2016 para brindar atención prehospitalaria en las playas durante la temporada de mitad de año, suscrito con la Junta Defensa Civil Cartagena, por $25.699.000. La Contraloría hizo hallazgos fiscales por presunto detrimento patrimonial de $24.956.000.

Convenio 007 de 2016, con Corpresermar, para garantizar cobertura de playas con salvavidas, por $3.180.461.001. Controlaría hace hallazgos fiscales por presunto detrimento de $214.640.952, oficina de Control Interno evidencia soportes, presuntamente falsos, por $175.817.069,

Convenio 081 de 2017, con Corpresermar, para garantizar cobertura de playas con salvavidas, por $861.900.241. El contratista no evidencia el pago de la seguridad social de sus trabajadores, razón por la que no se ha cancelado la última cuota del convenio. Actualmente presente embargos por $255.029.556.

CONVENIO No. 090 – 2012, para impulsar y ponen en marcho el programa Vigía Municipal. De acuerdo a informes técnicos y de la Policía, el aporte del conviniente, que es la Federación Colombiana de Municipios, no ha sido funcional el sistema de comunicación inalámbrico y otros componentes no cumplen las características técnicas convenidas.

Presunto hurto de:

- Siete (7) motos de DISTRISEGURIDAD fueron hurtadas por parte de un contratista de la entidad, en un vehículo oficial – 2018. (NUNC 130016109529201900294)

- Catorce (14) equipos de telefonía celular de la oficina de la Dirección Operativa de DISTRISEGURIDAD que debían ser entregados a la Policía Nacional – 2018

Planeación

No se especificó:

Procesos judiciales: Clase de proceso, Jurisdicción, estado actual, ruta crítica, estado actual de cada tutela, derecho fundamental amparado y acciones populares,

Procesos Misionales: Información insuficiente o inexistente en los siguientes proceso en el estado del plan de acción de marinas, APP, planes parciales, plusvalía (acuerdo 041)

PQR sin contestar: no se entregó información precisa sobre el estado de las mismas o cuales se encuentran vencidas.

Contrato de Consultoría No. SPD-CM-001-2018 “Formulación de la propuesta integral del Plan Especial de Manejo y Protección del sector antiguo de la ciudad de Cartagena de Indias y su zona de influencia. Formulación del Plan de Mejoramiento Integral de la Boquilla y los estudios necesarios para la propuesta de reubicación de los nativos de Marlinda y Villa Gloria.

- No se evidencia documentos de supervisión del convenio.

- El contrato fue objeto de auditoría por la Contraloría General de la República.

- Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria $3.401.210.400 y presunta incidencia fiscal en cuantía de $2.602.211.772.

Infraestructura:

El informe resumido por escrito de la gestión del servidor público saliente. (No se realizó detalladamente).

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, financieros y humanos, así como los bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega. (No se hizo).

Detalle de los presupuestos, programas, estudios y proyectos. (No se realizó)

Irregularidades en contratos infraestructura 2016 – 2019:

Vía a Campaña:

Suspendido por falta de recursos de regalías del DNP

Presenta 4 suspensiones, 3 reinicios y 1 adicional.

El DNP inicio procedimiento preventivo No. PAP 058-20 de fecha 25 de febrero de 2020

Para concluir el 3% se requiere la adición presupuestal por valor de $454.766.036.70.

17 vías del distrito de Cartagena de Indias

Hacen falta terminar 2 vías que son:

Carrera 60 entre calle 35 y la vía perimetral proyectada del barrio Olaya Herrera del Distrito de Cartagena sector Ricaurte.

Calle 12 del barrio Nuevo Paraíso del corregimiento de Pasacaballos Distrito de Cartagena

Avance de obra: 86.33%

Suspendida desde el 10 de septiembre de 2015

Valorización:

Información entregada incompleta:

- Inventario de bienes muebles.

- Estado del archivo de la entidad y la documentación pendiente por archivar.

- Estado y trámite impartido a los 2.497 derechos de petición y 173 acciones constitucionales que la subdirectora jurídica mencionó en su informe de entrega del cargo.

- Relación total de los contratos existentes y su estado al momento de la entrega del cargo.

- Información de la gestión y documentos de los procesos de cobro coactivo de las obras Anillo Vial, Alcantarillado de Bocagrande, Plan Vial, Ruta 90 y Zona Norte.

- Documentación relativa a importantes proyectos como el plan de drenajes pluviales.

- Inventario de procesos judiciales en los que el Departamento Administrativo de Valorización Distrital está involucrado.

Espacio Público:

Presuntas Inconsistencias en el Registro Único de Vendedores – RUV

Presunta ineficiencia misional

Acuerdo 010 de 2014 Por el cual se reglamenta el espacio público para su uso eventual y temporal mediante contratos de Plaza de San Diego y Plaza de la Trinidad, Santo Domingo, Fernández de Madrid.

Presuntas irregularidades de procesos contractuales analizados:

En 2019, 565 contratos OPS y en el 2020, 66

Denuncia interpuesta por Roberto Martelo Fernández por falsificación de su firma.

No se conoció situación contractual de la Gerencia de Espacio Público, para el periodo de gestión septiembre a diciembre de 2019.

Datt

Un déficit a 31 de diciembre de (-$4.624.339.136,45).

Falta de transferencias a la federación nacional de municipios

Falta de transferencia Injustificada de recursos del DATT al SIMIT

Desde el mes de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, el DATT no realizó ningún giro a la federación de municipios, y existen pasivos pendientes de conciliar entre 2002 y 2018.

Deficiencias en la construcción del presupuesto de 2020

Presuntamente existe una mala planeación del presupuesto aprobado por el Concejo Distrital mediante acuerdo 018 de 2019 para la vigencia 2020, contiene rentas de destinación específica financiando gastos de funcionamiento. Esta situación se viene dando históricamente.

El problema radica en que los gastos de funcionamiento de las entidades públicas se financian por los ingresos corrientes de libre destinación, esto es, aquellos que no tienen una destinación específica por la constitución, la ley, o un acto administrativo.

Las multas de tránsito cuentan con destinación específica según el artículo 160 del código de tránsito, sin embargo, se encuentran asignadas al presupuesto de funcionamiento, no pudiendo ser usadas para su destinación.

Otorgamiento indebido de permisos de movilidad especial en pico y placa.

• Muestras aleatorias del periodo comprendido entre enero de 2019 y enero de 2020 (72 hallazgos).

• Se le otorgó permiso pico y placa a personas o empresas que no tenían derecho al mismo.

• Se otorgaban con base a criterios no establecidos en los Decretos reglamentarios.

Presuntas negligencias administrativas:

Falta de cobro de intereses moratorios de derecho de tránsito entre 2015 y 2020.

Se concedieron prescripciones a través de oficios a los ciudadanos, que en muchos casos no tenían código de SIGOB o membrete de la entidad, sin realizar el debido descargue en la plataforma del SIMIT.

NO existe un correcto y debido proceso archivístico (ni digital ni físico).