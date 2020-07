Médico advierte que la fiebre ya no es el síntoma principal del COVID-19

A partir de un estudio con fines académicos y de documentación estadística, el médico Faruk Hernández, invitado de la Universidad de Córdoba, ha establecido que la principal señal de la COVID-19 ya no es la fiebre y sugiere más bien aplicar la oximetría de pulso, que se mide en el dedo, la cual debería incluirse en el examen físico y en la historia clínica.

“Esto quiere decir que la fiebre no es el síntoma cardinal, por eso la toma afanada de temperatura en todas partes no es lo más correcto, porque estadísticamente no es significativo, preferiría que se tuviera más en cuenta un signo de alarma que es la oximetría de pulso, para conocer el oxígeno de la sangre. Ese sí me parece un síntoma para identificar pacientes que van a necesitar ayuda en etapa crítica”, explica el doctor Hernández.

Explica que, mientras la fiebre no está expresada como un síntoma objetivo en pacientes con COVID-19, el neumocito va colapsando, se va presentando una respuesta inflamatoria de manera progresiva, se disminuye poco a poco la capacidad de oxigenar la sangre y aunque se compense con el aumento de la frecuencia respiratoria, llega el momento de crisis que debe ser atendido de urgencias.

Con una muestra de más de 200 pacientes y cuyos datos han sido tabulados en base de datos, el doctor Hernández ha establecido que solo el 33 % de las personas ha presentado fiebre, pero el 72 % presenta malestar general o dolor de cabeza; incluso, la mitad de los pacientes ha manifestado no percibir olor y sabor.

Agrega que un síntoma más sensible estadísticamente, sería establecer en grupos de pacientes, quiénes tienen dificultad con olores y sabores, antes que medir la temperatura que para el caso de la COVID-19 ya no es tan decisivo a la hora de diagnosticar.

De otro lado, advirtió el doctor Hernández que, en parte el alto contagio en regiones como Córdoba obedece también a la pérdida de las bases culturales, que no han ayudado a entender y aplicar en un cien por ciento el autocuidado, además de haber perdido la noción de poder ser dirigidos en el comportamiento y por eso a muchos se les observa con el uso incorrecto del tapabocas y otros no acatan las sugerencias del lavado de manos de manera frecuente.