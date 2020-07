Daniel Quintero ve viable construir la cárcel para sindicados en Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle sostuvo una reunión con la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, en la cual mostró su intención de hacer posible la construcción de una cárcel para sindicados de delitos en Medellín con la intención de reducir el hacinamiento.

“Tener una cárcel para sindicados es muy importante, pero también es muy importante que menos personas opten por la vida criminal. Hoy Medellín tiene una reducción de homicidios de 44 % y estamos trabajando desde los niños para que no tengan desnutrición crónica, no se salgan del colegio, no entren a grupos criminales y no opten por la vida delictiva”, señaló el alcalde Daniel Quintero.

La ministra Cabello manifestó antes estas declaraciones que está muy pendiente del centro de reclusión temporal para atender a los sindicados y afirmó que estarán recibiendo de manera paulatina los condenados que se encuentren en estaciones de Policía y las URI.

Al finalizar el encuentro, el alcalde anunció que se aportarían alrededor de $1.500 millones para mejoras, restauraciones y otras obras en los centros penitenciarios El Pedregal y en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de Medellín.