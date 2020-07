Docentes de la UIS iniciaron protesta

Los docentes que son de cátedra de la UIS están indispuestos por la exigencia de la institución con las clases virtuales en medio de la pandemia.

Según los profesores, les llegó un correo en el que se hará control de las clases virtuales por la plataforma Zoom, teniendo en cuenta que según las horas trabajadas por este medio serán canceladas.

Por lo anterior, se realizó una asamblea en el que se concluyó que los docentes inician una protesta virtual que tratará de silenciar sus clases hasta que mejoren su forma de laborar

"Iniciar una jornada de protesta y consiste en el silenciamiento de las clases, hasta que se modifique el modelo de contratación que existe entre la universidad y docentes de cátedra, esto es que hay vinculación como profesores de planta quienes tienen los criterios para hacerlo", dijo el profesor Leonardo Jaimes.

Además, dijo que las horas que dictan son mal remuneradas y las plataformas se caen en medio de sus clases.

"Son contratos a 16 semanas, y se pagan las horas trabajadas, las condiciones laborales no son las mejores, si se trabaja festivo no se paga, horas muy mal remuneradas, plataformas que se caen".