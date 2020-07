“No he faltado a la ley, no voy a renunciar”: Elkin Rincón

El secretario de Infraestructura de Boyacá, Elkin Rincón, reconoció, en diálogo con Caracol Radio, que el video donde aparece bailando y departiendo, es un contexto familiar en el que estaba celebrando el cumpleaños a un ser querido en el municipio de Tuta.

“Esa es la situación de tiempo, modo y lugar donde me encontraba, pensando que tal vez no hemos infringido ninguna resolución dentro de lo normal, le reitero era un evento de carácter familiar”, dijo a Caracol Radio.

El funcionario reconoció que un familiar fue la persona que grabó el video, a juicio de él, no le vio problema, sin embargo, dice: “su ser querido lo subió inconscientemente al estado de WhatsApp”.

Con respecto al por qué se tapó el rostro cundo se dio cuenta lo estaban grabando, Rincón dijo: “Por los cargos que uno ostenta, a través de los años, pues no me gusta que me tomen fotos o me graben”.

Atribuyó a sus enemigos políticos el haber bajado el video de ese estado de su familiar para desprestigiarlo. “Llegó a manos de las personas que no nos quieren y malinterpretan la situación”.

Con respecto a la orden del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, a la oficina de control investigar la conducta de Rincón quien dijo: “estaré ahí para contar los hechos como fueron”.

Según Rincón, del hecho que ha rechazado la opinión pública en Boyacá por darse en época de pandemia, dice: “no he faltado a la ley, ni a la normatividad, se dio un día de familia, en un contexto privado para pasar un rato tranquilos”.

Dice Rincón que asume su responsabilidad, respeta la decisión del gobernador de Barragán de ordenar la investigación.

A la pregunta si va a renunciar a su cargo, Rincón dijo: “No pienso renunciar, creo que no he faltado a la ley, ni a la normatividad, ni la confianza que me da el señor gobernador”.