Demostraré el cumplimiento de mis deberes: Jaime Hernández Amín

Por medio de un comunicado de prensa, el exsecretario de Educación y excandidato a la Alcaldía de Cartagena, Jaime Hernández Amín, se defendió de las acusaciones de la Procuraduría General de la Nación, tras la formulación de un pliego de cargos en su contra.

“Toda mi vida he defendido la causa de una Cartagena educada, donde los ciudadanos usen el coco para tomar decisiones que les permitan mejorar su calidad de vida. Con este propósito siempre he actuado dentro del marco ético y legal que aplica para cualquier ciudadano y funcionario público”, manifestó.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Provincial de Cartagena, al parecer Hernández Amín, suspendió sin justificación alguna el proceso de contratación del programa para el año 2018, lo que aparentemente ocasionó que los estudiantes no recibieran el servicio de alimentación desde el primer día de clases.

El exfuncionario, sostuvo que no comparte la decisión del Ministerio Público y aclaró que no había una apertura formal del proceso.

“Se me atribuye de haberme sustraído sin justificación a la culminación del proceso de selección del contratista para el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, no había una apertura formal del proceso, los pliegos que se bajaron eran un borrador, los cuales precisamente se corrigieron antes de iniciar el proceso para hoy contar con un PAE más eficiente y transparente. Si no hay proceso formal abierto, no hay proceso del cual sustraerse”, explicó el exfuncionario.

Jaime Hernández puntualizó que dará la cara y responderá por sus actos. “Soy respetuoso de la Ley y las Instituciones. Ejerceré mi defensa y demostraré el cabal cumplimiento de mis deberes. Confío en que la Procuraduría fallará en Derecho”, concluyó.