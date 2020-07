Girardota aún no define si tiene cuarentena total este puente festivo

Sorprendió la afirmación del alcalde del municipio de Girardota, Diego Agudelo, que señaló que, a diferencia de lo informado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por ahora no han definido decretar una cuarentena obligatoria, durante este puente festivo que conmemora el 20 de Julio.

El mandatario local dijo que estaría esperando una reglamentación nacional o departamental, para definir, si acoge la iniciativa de 4 por 3, que aplicará Medellín durante los fines de semana siguientes, que van acompañados de toques de quedas y ley seca.

“Que a este momento el municipio de Girardota, no ha tomado ninguna decisión con respecto si hay un cierre total o no, de viernes a lunes, estamos atentos a un decreto nacional o departamental que nos ordene esa decisión, hasta que esto no se haga realidad, Girardota seguirá analizando esa posibilidad”, dijo el mandatario local.

Lea también: Se agotan las camas UCI en Medellín

Lea también: Plaza Mayor reporta pérdidas por 12 mil millones y sumando

Lea también: Más de 72 mil hogares de Medellín recibirán subsidios

Esta tarde se definirá si se acoge la medida, donde se analizará principalmente ocupación de camas de hospitalización, camas de Unidades de Cuidados Intensivos y el reporte que entregue el Ministerio de Salud sobre casos activos de coronavirus en esta localidad del norte del Valle de Aburrá.