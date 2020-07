Trabajadores de la Luis Ángel Arango denuncian el despido de 150 personas

Desde la semana pasada trabajadores de la biblioteca Luis Ángel Arango están denunciado un despido masivo de más 150 personas que trabajan en este lugar prestando servicio al cliente y en el depósito de libros. Entre estos trabajadores hay varias personas de la tercera edad, madres cabezas de familias y personas que prestaron sus servicios por más de 20 años.

“Yo soy uno de los 163 trabajadores que quedamos desempleados a partir del 30 de junio del 2020 por la no renovación de los contratos por parte del banco de la república. Muchos de los que quedamos sin empleo, son personas de la tercera edad próximo a pensionarse o madres cabeza de hogar, este era nuestro único ingreso y actualmente no tenemos cómo pagar el arriendo y como darle estudios a nuestros hijos. Tengo compañeros que tienes entre 50 a 54 años que se van a quedar sin pensión y sin un trabajo estable”, aseguró Miguel Quintero, vocero del movimiento.

Respecto a esto el Banco de la República, administrador de la biblioteca, dijo que no hubo despidos masivos, sino que se vencieron dos contratos con firmas diferentes. En uno de estos salieron 53 trabajadores. El otro contrato, donde hay 113 empleos comprometidos, sí se renovó, pero la firma habría cambiado el personal.

Aunque los manifestante tratan de entender esta situación dicen que es cruel que en plena pandemia no les renueven esos contratos.

“Yo le brindé a este trabajo más de 10 años de mi vida y es muy doloroso ver lo que ellos están haciendo con nosotros ver la situación que nos deja el banco es muy grave. Soy madre cabeza de hogar tengo 2 hijos los cuales dependen de mí, es algo muy duro de asimilar porque en este momento el país está en una crisis terrible, en una tasa de desempleo fatal y no se dónde en este momento conseguir un empleo para poder darles a mis hijos lo que ellos necesitan y aún más triste ver cómo uno le brindó tantos años de esfuerzo a un trabajo para que nos echen en plena pandemia”, aseguró Katherine.

“Llevaba desde agosto 1999 como auxiliar de biblioteca, siempre como empleada tercerizada, nunca de planta, cuento con las semanas para pensionarme pero lamentablemente no cuento con la edad y es bastante complicado conseguir de nuevo un trabajo... no sé qué hacer, estoy desesperada. De momento el banco de la república no nos escucha, es inhumano hacer esto y más en estos momentos de pandemia y de crisis”, dijo una trabajadora de la entidad.

Los trabajadores afirman que seguirán protestando hasta que les puedan dar una solución viable para pasar estos meses de cuarentena.

Nosotros trabajadores de la biblioteca Luis Angel Arango alzamos nuestra voz de protesta pacíficamente, pedimos mesa de diálogo a @BancoRepublica para que escuche nuestras peticiones.



— Movimiento de Trabajadores BLAA (@mtblaa30) July 13, 2020