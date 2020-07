Más de 800 mil estudiantes regresaron a clases virtuales

Desde la secretaríaa de Educación de Bogotá, la funcionaria Edna Bonilla afirmó que, por ahora no habrá clases presenciales. Mientras tanto se van a estudiar los modelos de otros países, principalmente europeos, para buscar regresar lo más pronto posible.

"Nosotros vamos a mantener la no presencialidad, entre tanto no estén dadas las condiciones, en el corto plazo, en el mediano plazo no van a estar dadas". Dijo Edna Bonilla, Secretaria de Educacion.

Según la funcionaria, para un eventual regreso se tienen en cuenta tres aspectos que en el mediano plazo no se van a poder cumplir:

"Tres criterios para evaluar un posible regreso a clases presenciales en Bogotá, el primero de ellos es la disminución de la curva epidémica de los casos, mientras esa curva no baje no lo vamos a hacer, el segundo criterio es la disminución de la positividad diaria en las muestras procesadas y el tercer criterio es el control o ausencia del brote en las UPZ cercanas a donde querían abrir los colegios". Explicó la Secretaria.

Mientras se cumplen los criterios necesarios, la educación en Bogota continuará de forma no presencial, mediante la virtualidad, también por televisión y radio y con las guías en casa.