Armenia: Pico y cédula para hoy domingo 12 de julio, sigue rotación

Hoy domingo 12 de julio del año 2020, el pico y cédula en la capital quindiana es para los números de cédula terminados en número impar es decir, 1-3-5-7-9. Con esta medida, pretenden que no se generen aglomeraciones y más contagios de COVID-19 en Armenia, por esta razón solo debe salir una persona por familia.

Las personas que hoy tienen pico y cédula, podrán hacer compras para abastecimiento, en los distintos centros comerciales o supermercados, en los horarios establecidos y con los protocolos de bioseguridad, como uso obligatorio de tapabocas y distanciamiento social.

Asimismo hay ley seca en la ciudad, de 10:00 P.M. a 5:00 A.M, no se puede venden ni consumir, bebidas embriagantes en espacios públicos. Con esta medida se espera que no se generen alteraciones en el orden público, en medio de la emergencia sanitaria.

Cabe recordar que se puede realizar ejercicio al aire libre en dos horarios, los fines de semana, de 6:00AM a 10:00AM y de 5:00PM a 9:00 PM. Solo para personas entre los 18 años y 69 años de edad.

