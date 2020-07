Me quitaron el sustento: conductor de furgón saqueado en la Vía al Mar

Edwin García Gómez, de 42 años, residente en Santa Marta, es un comerciante de pescados y mariscos que, con el sudor de su trabajo, compró un furgón para así poder transportar carga desde Cartagena y venderla en la capital del Magdalena.

Sin embargo, el accidente que sufrió en la Vía al Mar, carretera que comunica a Cartagena y Barranquilla, le cambió la vida al ver que un grupo de personas en lugar de ayudarlo procedió a hurtar los cerca de 950 kilos de pescado que transportaba, mercancía que adquirió con dinero prestado.

Lea también: Entérese cómo puede comprar vivienda propia

“Gracias a Dios no nos pasó nada sobre todo la salud, pero lo que menos pensé era que me iban a dañar el carro así. Pensé que me iban a ayudar”, aseguró García.

El conductor manifestó que después de lo ocurrido en el siniestro quedó con grandes pérdidas económicas y prácticamente sin el sustento diario de su familia.

“Con machetes me acabaron el carro, me quitaron el sustento de mis hijas y mi único capital. La verdad es que me dejaron una mano adelante y otra atrás”, expresó con tristeza.

Lea también: Saquean furgón con 950 kilos de pescado entre Cartagena y Barranquilla

García Gómez, agradeció el apoyo que ha recibido de muchas personas de buen corazón que se han solidarizado con su situación. “En este momento cualquier ayuda me hace falta, pero quiero agradecerles a todos sus apoyos a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga”, sostuvo.

Gracias al análisis de los videos grabados en el lugar, la Policía ha logrado individualizar a 12 personas como presuntos responsables del hurto de la mercancía, sin embargo, hasta el momento no se reportan capturas.