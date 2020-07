Presentador de Canal Cartagena víctima de mal procedimiento de la policía

Cuando se dirigía en su motocicleta por el barrio San Fernando, el reconocido periodista y presentador del Canal Cartagena, Kiwi Long, fue víctima de un mal procedimiento de uniformados de la Policía Metropolitana.

Todo ocurrió porque el comunicador se percató varias cuadras después que lo estaban requiriendo para un procedimiento de control.

“Yo no los vi porque ellos se encontraban en la otra acera de la vía y pensaron que estaba huyendo. Cuando me detuvieron, enseguida un policía se me abalanzó y otros dos se me fueron encima para bajarme de la moto. Les mostré mi identificación de periodista, pero no les importo y empezaron a agredirme verbal y físicamente. Es injusto que me traten así, yo no soy ningún delincuente”, contó Long.

El comunicador recibió insultos con palabras soeces y un golpe en la espalda por parte de uno de los uniformados. Inmediatamente fue trasladado a un CAI cercano donde fue sancionado con un comparendo por supuesto irrespeto a la autoridad. “En ningún momento les falté el respeto como ellos dicen”, reiteró.

Segundo periodista agredido en menos de un mes

El pasado 16 de junio, el reconocido periodista José Manuel Pinzón, también fue agredido en la estación Av. Venezuela de Transcaribe, cuando se disponía a tomar un bus para regresar a casa.

Algunos testigos aseguran que Pinzón tuvo un inconveniente con su tarjeta, situación que obligó a que el personal de seguridad llegara en compañía de al menos 5 policías que sin importar su condición de salud (recién operado y con Parkinson), lo arrastraron por varios metros evidenciando según el audiovisual, un uso excesivo de la fuerza en un ciudadano que, por su condición médica, se encuentra en desventaja.

A esto se suma que tres uniformados están siendo investigado por propinarle una golpiza a un habitante de calle sobre la Avenida del Consulado.