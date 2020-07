Puerto Candelaria comparte un álbum secreto hecho en el confinamiento

Durante casi dos décadas, el proyecto de amigos llamado Puerto Candelaria, se ha dedicado a compartir música que más que melodías y letras, son historias con la capacidad de crear nuevos universos.

El tiempo de confinamiento no ha sido sencillo para los candelarios, pero sí provechoso para hacer nueva música. En este tiempo, crearon un álbum llamado The Secret of the Shadow, hecho para las personas que le guardan un aprecio especial al grupo, como lo comparte Juancho Valencia.

“El disco no se va a publicar, sino que se va a transmitir de manera secreta, solamente a las personas que suscriban. Está corriendo el chisme muy rápido y quienes disfrutan de la música de Puerto Candelaria, están entrando a apoyar para que el proyecto siga vivo. La música depende de nosotros, pero nosotros los músicos dependemos de ti”, comentó el maestro.

Para suscribirse al nuevo álbum, pueden ingresar a la página puertocandelaria.com, donde aparecerá una pestaña para recibir la música y hacer las donaciones.

El grupo, compartirá un Facebook Live hoy viernes 10 de julio, a las 6 de la tarde, para comentar los detalles de esta propuesta de jazz, hecha para quienes tienen a Puerto Candelaria, como la banda sonora de sus vidas.