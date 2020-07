Mejoramiento del Jaime Morón de Cartagena está en fase final: IDER

Significativos avances presentan los trabajos en el estadio de fútbol Jaime Morón, contemplados en el plan de mejoramiento iniciado el pasado 29 de enero, por lo que su entrega formal se cumpliría en los próximos días.

En una nueva visita de inspección realizada a ese escenario por la directora del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena –IDER-, Viviana Londoño Moreno, la firma de interventoría Bekar y trabajadores de la firma contratista Consorcio JM, estos últimos reportaron estar en la fase final de las obras.

Como se recordará, el plan de mejoramiento fue requerido por el –IDER- en los inicios de la presente administración, ante la imposibilidad de recibir el escenario, sin que estuvieran debidamente terminados los trabajos contratados en 2019 para el mejoramiento de su infraestructura.

El contrato suscrito el 3 de mayo de 2019, con acta de inicio firmada el 5 de junio de 2019, con un plazo de ejecución de 4 meses, incluía obras preliminares de descapote, conformación del terreno, suministro e instalación de grama bermuda, mantenimiento de la sub estación eléctrica, sistema de alumbrado del escenario, iluminación del terreno de juego, entre otras.

No obstante, en enero del presente año los trabajos no habían sido recibidos por la alcaldía local 2, entidad contratante. En ese mes, tras una inspección, la DIMAYOR Colombia emitió un informe técnico en el que conceptuó que “el escenario no es apto para disputar partidos de fútbol profesional en Colombia”.

Por convocatoria del IDER, el 27 de enero de 2020 se cumplió una reunión sobre el terreno de juego en la que participaron contratista, interventor y el contratante, para definir los mecanismos conducentes al recibo de los trabajos por parte de la presente administración, definiéndose la implementación previa de un plan de mejoramiento, en el que se focalizaron los trabajos en la intervención del terreno de juego y re direccionamiento de las luminarias.

Aunque el plan de mejoramiento estaba programado para concluir en marzo pasado, la emergencia por la pandemia del COVID-19 motivó la suspensión de las obras, que ante los posteriores requerimientos del IDER fueron reanudados y avanzan a ritmo acelerado.

La directora del IDER advirtió, que, aunque se evidencian los avances, el Instituto solo podrá recibirle a satisfacción el escenario a la alcaldía de la localidad 2, hasta tanto no se entregue un detallado informe de cumplimiento de todas y cada una de las acciones a las que se comprometió el contratista y la previa verificación técnica y el correspondiente certificado de interventoría.