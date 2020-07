Conductor que atropelló a Nairo Quintana estaba violando el aislamiento

De acuerdo con información preliminar, un vehículo tipo Chevrolet Aveo color plata, atropelló al ciclista boyacense Nairo Alexander Quintana, en la mañana de este viernes 3 de julio, justo cuando este se encontraba realizando uno de sus entrenamientos acostumbrados en las carreteras de Boyacá.

El accidente se presentó en la vía nacional Tunja- Bucaramanga, sector vereda Salvial de Motavita.

“Según la conversación que tuvimos con Nairo y con la policía que hacia el acompañamiento al campeón en el momento del accidente, la camioneta iba en el sentido contrario del deportista. El ciclista ya iba de vuelta para Tunja, y en ese momento, al parecer por una imprudencia del conductor del vehículo, se produce la colisión”, explicó la alcaldesa de Motavita, Mery Mozo.

El campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, sufrió algunos raspones leves, y se encuentra sano y salvo. En su hogar fue atendido por su médico personal.

Mientras tanto, las autoridades también sometieron a indagación al conductor del vehículo que arrolló Quintana, para establecer las causas del accidente y las responsabilidades del caso.

“A la persona que ocasiono el choque, se le revisaron todos los documentos del vehículo, se le realizo la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa, y se le realizó comparendo por la violación a la medida sanitaria, ya que se transportaba desde Bogotá sin permisos y sin estar dentro de las excepciones que permiten el tránsito de personas en medio de la pandemia. Igualmente, se le inmovilizó el vehículo hasta que se conozca de forma oficial el parte médico y estado de salud de Nairo Quintana”, explicó el mayor Nelson Andrés Corredor, comandante de la seccional de tránsito y transportes de la Policía Metropolitana de Tunja.

Fuentes cercanas a la investigación del accidente, indicaron a caracol radio que dentro de los argumentos dados por el conductor, destacaron que él “se emocionó al ver a Nairo en la carretera, y le acercó el vehículo con una mala pericia al volante, caudado el accidente”.

El conductor también le habría presentado sus excusas tanto al ciclista, como a las autoridades, y se habría puesto a su disposición tras el impase.

Horas más tarde, el jefe de filas del Arkéa Samsic publicó un vídeo oficial en el que explicó con una sonrisa lo que había sucedido, además de agradecer los mensajes de apoyo recibidos a través de sus redes sociales. El mismo menciono que se encuentra sano, y que será sometido a estudios médicos para descartar lesiones de gravedad.

“Muchas gracias por todos los mensajes de aliento, sabemos que había preocupación y es verdad que esta mañana me ha atropellado un carro, teníamos nuestro vehículo acompañante atrás y justamente nos adelantó otro carro y se vino frente a mí, me vino detrás y no tuve ni como verlo iba por la línea blanca y me atropelló”.

Sobre su estado de salud, Quintana enfatizó que será sometido a estudios médicos.

“Tengo un pequeño raspón, un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo que fue donde choqué contra el espejo retrovisor del vehículo que me atropelló. Estamos a la espera de unos exámenes que nos mandamos hacer para descartar cualquier lesión. Más adelante les comentaré. Nuevamente muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo, por sus oraciones y quería decirles que estoy bien y que seguramente de esta saldremos mejor”, sostuvo el pedalista de Boyacá.

Quintana está a la espera de una tomografía dentro de otros exámenes.