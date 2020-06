Denuncian revictimización a niña indígena de Risaralda violada por soldados

La víctima de este caso que conmovió al país hoy se encuentra en un proceso de restablecimiento de derechos, donde se ha buscado de alguna forma reorientar la vida que llevaba hasta entonces.

Sin embargo, también denuncian colectivos que han estado acompañando este proceso, que la menor fue revictimizada porque fue trasladada a Pereira pero debió ser el ICBF el que llegara hasta Pueblo Rico; además, no hubo articulación entre las entidades al momento de activar la ruta de atención y, lo más grave, la menor fue sometida a que reconociera a los violadores en tres oportunidades.

"Lastimosamente en nuestro sistema judicial hay mucha duda, la justicia no está a favor de las comunidades vulnerables. Hay un montón de dudas, de cosas que no se están viendo en el panorama completo que no favorece ni a la niña ni a las comunidades", señaló Ángela Arias, integrante del Encuentro de Mujeres de Risaralda.

Para los colectivos que han acompañado este caso, les despierta mucha sospecha la celeridad en el caso, lo que difiere con otros sucesos que han tenido lugar, pero donde el nombre de una institución no se había visto empañado.

"En realidad todavía existe un ambiente de impunidad porque el delito se tipificó de manera rápida como si no hubiera habido violencia, pareciera que la justicia actuara a favor de los militares y no de las comunidades indígenas", afirmó.

Aunque se planteó retornar a Pueblo Rico, las actuales circunstancias hicieron que cambiara de entorno, tanto para ella como el mismo núcleo de la familia

Así lo confirmó Daniela Gil, secretaria de Desarrollo Social de Pereira, al señalar que la menor será atendida en un proceso de restablecimiento de derechos en la capital risaraldense y será devuelta a su familia.

"Fuimos notificados desde la Comisaría de Pueblo Rico, quien determinó que la menor iba ser entregada a su familia para iniciar un proyecto de vida en la ciudad de Pereira", puntualizó Gil.

Agrega la secretaria que ante la evidente violación de los derechos de la niña, todas las instituciones se volcaron para atender las necesidades básicas que se había presentado para la menor.

"A su vez recibimos un documento con todas las acciones necesarias para su acompañamiento teniendo en cuenta su estatus como sujeto de protección especial. Es importante la articulación de las entidades para que la menor y su núcleo familiar sean vinculados de manera efectiva a los programas de la Gobernación de Risaralda y municipio de Pereira", indicó.

Señaló la secretaria que las autoridades han prestado un apoyo permanente a la menor, por lo que dependerá del trabajo que adelanten de forma conjunta las demás instituciones.