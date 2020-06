Así han respondido los colegios de Boyacá frente a la pandemia por COVID-19

Los rectores de los colegios Normal Femenina, Boyacá, Inem, Colegio de Boyacá y Los Ángeles coincidieron que la pandemia de la COVID-19 los tomó por sorpresa, una situación que rompió las normas, estilos de vida, convirtiéndose en ambientes traumático y de sobrecarga tanto para profesores y familiares, lo cual les ha permitido reinventarse en lo corrido de la pandemia.

Para el rector del Colegio Boyacá, Inem y la Normal femenina han tenido que entregar guías de trabajo, SIM Card, computadores a los estudiantes, con la ayuda de la administración municipal.

Nos cogió por sorpresa y tocó tomar decisiones rápidas lo primero fue ajustar los planes creamos unas plataformas a través de nuestra página web y se montaron contenidos académicos.

Para el caso del colegio Los Ángeles debieron apropiar recursos para adquirir un servidor que tuviera la capacidad para mil estudiantes, y ese servidor se me montó en una plataforma para que los niños pudieran tener acceso.

Educación virtual a distancia

Coinciden que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse con esta pandemia, aclarando, no puede remplazar a los docentes ni las clases presenciales.

Según los rectores ni educación virtual ni a distancia, porque lo virtual es una herramienta que permite una educación presencial en casa, donde participan los padres de familia, convirtiéndose en los segundos docentes.

Modelo de alternancia

Sobre el modelo de alternancia que propone el Gobierno Nacional, consideraron que no es viable en este momento. Para el rector del colegio Boyacá, Miguel Garay, no aplicaría, de pronto, para Tunja, si para un municipio no COVID y con condiciones garantizadas de bioseguridad.

Por su parte, el rector del colegio Inem, Luis Eduardo Molina, no están en condiciones de ese modelo de alternancia, por el contrario, se debe establecer mayor capacidad de internet para las personas más vulnerables.

Para el rector del colegio Los Ángeles, Nicolás Romero, hay que sopesar el aspecto biológico y la salud y otro es lo psicológico. “Debemos intentar priorizar la salud. No queremos ni una muerte porque una es significativa para nosotros”.

Un modelo de alternancia hay limitaciones técnicas, porque los padres no van a asumir todos los elementos de bioseguridad y cómo se va a pasar con los aislamientos de los profesores.

Entre tanto, el rector del colegio de la normal femenina, Pedro Bautista, no están preparados para iniciar el primero de agosto y considera que esa alternancia debe iniciar desde el próximo año, además advirtió es muy apresurado porque falta mayor concientización, se requiere pedagógica. “El día sin IVA se observó el desorden que hubo en la mayoría de ciudades”.

Sobre la calidad de la promoción de estudiantes que se graduarán este año

Con respecto a la calidad académica de los estudiantes que se van a graduar en 2020, los rectores manifestaron varias opiniones.

En el caso el rector del colegio Boyacá, Miguel Garay, en la actualidad no se puede hablar de calidad académica debido a la guerra que se está viviendo contra la pandemia de la COVID-19.

Según Garay se está viendo padres de familia deben ir a trabajo mientras los niños no se conectan o veces lo hacen, pero no participan apagando la cámara.

El rector del colegio Los Ángeles, Nicolás Romero, considera que los egresados van a salir bien preparados, producto de muchos años de trabajo y procesos exitosos. “Se han adoptado las medidas adecuadas para que así sea”.

El rector del colegio de la normal femenina, Pedro Bautista, considera que la calidad de la promoción de este año está en la base la felicidad, el amor, pensar positivamente y formar un ser humano para la construcción una educación para servir. “El mundo está reclamando estas cuatro cosas”.

Anécdotas en medio de la pandemia

Los rectores cuentan que la virtualidad ha permitido conocer cómo viven los estudiantes en sus hogares, la solidaridad entre padres e hijos para cumplir los trabajos o tareas, momentos jocosos, de confusión y de incertidumbre al inicio de la pandemia, tanto para estudiantes, padres y rectores.

Conclusiones

Para el rector Molina, una de las conclusiones, es que se debe cambiar los esquemas mentales frente a cómo enseñar y cambiar la forma de evaluar.

Entre tanto, el profesor Garay considera que se redujo la brecha tecnológica, a raíz de la pandemia, además piensa se debe trabajar la autonomía del estudiante, como un aspecto cultural.

Por su parte, el rector Romero dijo que en el momento de crisis se debe tomar como una oportunidad para el cambio, transformación y trabajar unidos como sociedad para lograr un mejor futuro.

Finalmente, Pedro Pablo Bautista, concluye que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse en el ambiente educativo, en el de las familias y en los diferentes sectores, en los cuales el ser humano interactúa.