“Esa propuesta de Telemedellín nunca llegó a la Alcaldía”: Daniel Quintero

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se refirió a las declaraciones que han salido en diferentes medios de comunicación, en las que se afirma que la Agencia y Central de medios Telemedellín, dependencia que se encarga de la contratación de pauta para la Alcaldía, le ofreció un paquete a Caracol Radio Medellín en el que se pedía un espacio en el programa Medellín Hoy por Hoy para exaltar la faceta del alcalde como padre.

• Alerta por dos nuevos brotes de COVID-19 en Medellín



El mandatario local afirmó, ante estos hechos, que él no tenía el conocimiento de esta propuesta y que se hizo sin su consentimiento:

“No andamos pidiendo esas cosas. Es inapropiado de las dos partes y no es la forma de operar de nosotros. Esa propuesta no llegó a la Alcaldía de Medellín, que es la que decide si va o no. Allí se hubiera descartado”, expresó Quintero en conversación con W Radio.

El alcalde aseguró que no puede responder por una negociación que no conoció, pero que ningún medio es comprable: “ni Caracol es comprable ni la W es comprable, sería iluso pensar eso". También dijo que, aunque no está de acuerdo con lo sucedido, entiende lo que se pretendía: “entiendo lo que se pretendía: buscar la forma de hacer un ejercicio mediático para el Día del Padre”.

• Antioquia prepara la alerta amarilla por ocupación de camas UCI

Durante la entrevista fue cuestionado el comunicado que publicó Telemedellín, en el que se afirma que esta pauta sería en específico para enviar un saludo de felicitación a los padres en su día y pedirles que conserven las medidas de bioseguridad, debido a que se conocieron unas grabaciones en las que la que la persona encargada de vender esta pauta dejaba explícito que la idea era resaltar la faceta de Daniel Quintero como padre.

Quintero aclaró ante esto, que: “de pronto las directivas de Telemedellín le dieron la orden a él (la persona encargada de ofrecer la pauta), que buscara espacios para el Día del Padre y le comunicaron mal la información, yo no puedo dar explicaciones por lo que no sé, pero sí puedo asegurar que una propuesta así no hubiese escalado en la Alcaldía de Medellín”, afirmó el mandatario local, quien también reconoció que le informaron que, una vez hecha la propuestas, Caracol Radio respondió de inmediato que ese tipo de negociaciones no se hacen en la empresa.

• Cuatro comunas de Medellín siguen con aumento de homicidios

Por último, el alcalde manifestó frente a estas decisiones que tomaron, según sus declaraciones, otras personas sin su consentimiento, que no va realizar despidos: “aquí no van a rodar cabezas. Todos estamos aprendiendo y si se comete un error, nos levantamos y hacia adelante”.