Comunidad en Hacarí protestó por erradicación de cultivos ilícitos

El hecho se presentó en la zona rural del municipio de Hacarí en la región del Catatumbo en Norte de Santander, en donde la comunidad impidió al Ejército Nacional la erradicación de los cultivos ilícitos, argumentando que es el único medio de sustento que tienen.

Desde tempranas horas las autoridades habían comenzado esta erradicación manual mientras los labriegos dormían alcanzando a destruir un promedio de 10 hectáreas, sin embargo los campesinos al darse cuenta de esto impidieron continuar con este trabajo y buscaron un dialogo con los militares.

Robeiro Muñoz Pérez personero del municipio de Hacarí, le dijo a Caracol Radio que el ministerio publico logro una mediación entre las dos partes y que se debe cumplir los compromisos por parte del Gobierno Nacional.

“Recibí llamadas y requerimientos de la comunidad para hacer compañía a esta erradicación en la vereda Islitas, me dirigí allá y estaba la fuerza pública con los presidentes de las veredas cercanas, se erradico en una finca y existe mucha preocupación de la gente por los acuerdos de paz de una sustitución y no erradicación, esto generó malestar por qué se debe llegar a una concertación, el ejército me afirmo que ellos deben alcanzar metas con esta erradicación manual de los cultivos ilícitos, se pudo mediar y no paso a mayores pero la preocupación continua por lo que manifiesta la fuerza pública, lo que se quiere es evitar más confrontaciones porque es un municipio donde ha reinado el conflicto armado, y estos temas en medio de una pandemia y aislamiento social van a generar mucho malestar, el llamado que hacemos desde la personería es que se cumplan los acuerdos de paz porque sabemos que es ilícito pero el campesino no tiene otras alternativas y se requiere es buscar alternativas para los labriegos” dijo el personero.