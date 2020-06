En Antioquia entrenan perros que detectan el COVID-19

En el municipio de la ceja Antioquia, un grupo de investigadores conformado por profesionales de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y Universitity of Wisconsin de Estados Unidos, entrenaron perros de tres razas diferentes para que estos a través de su impresión de olor detecten si una personera es positiva o no de COVID-19.

Los investigadores afirman que hasta ahora, las pruebas con los perros han demostrado que estos podrían ser útiles para rastrear la infección viral en humanos.

El proceso inició con la obtención de saliva de de 100 voluntarios sanos y 12 pacientes con neumonía por COVID-19. Después de varias semanas de entrenamiento, los perros a través de su olfato detectaron con éxito en las muestras cuáles eran los positivos, bajando la cabeza como señal.

“Los perros pueden identificar, con una alta tasa de precisión,olores únicos de compuestos orgánicos volátiles generados durante una infección; como resultado, estos puede diagnosticar agentes infecciosos oliendo muestras y, a veces, el cuerpo de unindividuo infectado", se afirma en el estudio titulado Dog Savior: Immediate Scent-Detection of SARS-COV-2 by Trained Dogs

Según los investigadores, el ideal es llegar a que los caninos más adelante puedan lograr detectar el virus con el olor de las personas y que próximamente se espera realizar el estudio con pacientes asintomáticos y entrenar a 100 caninos más.