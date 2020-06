Con aires de cantina, Juanes y Pala comparten una nueva canción

Las canciones de Pala, siempre conversan entre la poesía y la música, quizá ha encontrado una unión plausible entre estos dos géneros que le agregan emoción a los días.

Hoy, el cantante y escritor compartió la canción “Algún Viernes”, en compañía de Juanes. La canción perteneciente a su más reciente álbum llamado “El Siglo del Loro”, que es el noveno en su carrera artística. La canción remite a una cantina de pueblo, al lado de una iglesia, en donde en el fondo suena una ranchera, como lo cuenta el músico y poeta.

“Tiene para mí el significado especial de traer el disco a mi ciudad. Es una canción que tiene sonoridades de ranchera y yo me imagino cantándola en una cantina de mi pueblo Yarumal, y me imagino a Juanes cantándola en una cantina de Carolina del Príncipe, ese pueblo en donde él pasó gran parte de su infancia. Francamente estoy muy contento, no solo de cantar junto a Juanes, sino de estar cerrando el ciclo de este álbum”, relató el artista.

En el álbum, Pala estuvo acompañado de músicos como Jorge Drexler, Rozalén, El Kanka, Pedro Guerra, Marta Gómez, entre otros. Sobre el álbum, el autor señala que consta de doce sonetos escritos y musicalizados.

La poesía de Pala, que en muchas ocasiones desemboca en canciones, recibió en los días recientes el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, uno de los honores más importantes de las letras en Iberoamérica.