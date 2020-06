Sector del entretenimiento en Medellín se moviliza ante difícil situación

El gremio del entretenimiento y el turismo de Medellín, ha manifestado ser uno de los sectores más afectados con la pandemia, puesto que por el aislamiento preventivo y las medidas adoptadas, muchos eventos se han cancelado.

Este sector, comenzó una campaña denominada S.O.S Entretenimiento, apoyada por varias organizaciones. El día de hoy, harán una caravana fúnebre, con el fin de hacer un llamado al Gobierno Nacional, como lo expone Alexis Álvarez, uno de los líderes.

“Las pérdidas económicas son incalculables y los empleos que se han perdido en la industria no se van a recuperar a corto tiempo. Fuimos el sector más perjudicado con la pandemia y el Gobierno no se ha pronunciado con ninguna ayuda económica. Si no nos van a dar una apertura gradual, entonces que nos den un subsidio para poder pagar arriendos, nómina, servicios y seguridad social”, señaló el líder.

La caravana saldrá a las 3 de la tarde desde la Avenida Las Palmas en el sector La Molienda, y recorrerá las avenidas Ferrocarril, San Juan, La Oriental, La 70, la Avenida 80, la Calle 30 y finalmente regresarán a Las Palmas por la Calle 10.