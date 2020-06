Moción de censura contra directora del IDER no se aprobó: Concejo Distrital

A través de un comunicado de prensa, la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Cartagena afirmó que las declaraciones dadas por Viviana Lodoño Moreno, directora del IDER, no se encuentran ajustadas a la realidad jurídica que rodean los hechos.

Los cabildantes explicaron que la funcionaria fue citada ante la plenaria del Concejo, en cumplimiento del Reglamento Interno de la Corporación, en el cual se institucionalizó la presentación de informes por parte de todas las dependencias del orden distrital, durante los primeros quince días de inicio del periodo de sesiones ordinarias.

Es el mismo reglamento establece, que los funcionarios que acudan ante la plenaria podrán ser objeto de evaluación, no solo en cuanto al contenido del informe, sino, en cuanto a su participación en los debates. “Este Concejo se avocó a realizar dicha evaluación y al tabular el resultado de la misma, la calificación obtenida por la funcionaria fue MALA”, explica el comunicado.

La Mesa Directiva aseguró que en la sesión del 17 de junio de 2020, se aprobó una proposición en la que se determinaba que se estudiarían los fundamentos jurídicos para determinar el inicio al trámite de una moción, sin decir qué tipo de moción se iniciaría. “No se aprobó el inicio de una moción de censura como erradamente lo manifiesta la doctora Lodoño Moreno, en su declaración pública. Entendemos, que el desconocimiento del ordenamiento jurídico, por parte de la funcionaria en mención, la ha llevado a realizar declaraciones alejadas de la verdad”, argumentó el pronunciamiento.

El Concejo Distrital aclaró que la moción de censura no le es aplicable a los jefes o directores de las entidades descentralizadas del orden distrital, por lo que es falso, que se le haya dado inicio a un trámite de moción de censura. “La Mesa Directiva rechaza las declaraciones de Viviana Londoño cuando manifiesta que la calificación se debió a intereses políticos; no es admisible que una funcionaria del orden distrital, desconozca que es deber constitucional del Concejo realizar control político frente a los actos de la administración distrital”, puntualiza el comunicado.

La Corporación manifestó que no permitirá que cada vez que se haga un llamado y cuestione la actuación de los funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, se ponga en tela de juicio el verdadero interés del Concejo. “No es menos cierto, que día a día y en desarrollo de las sesiones queda en evidencia que ciertos funcionarios desconocen no solo el ordenamiento que rige lo público, sino que no tienen el dominio de los problemas de la ciudad y lo que es peor, ignoran el objeto misional de la entidad que tienen a su cargo”.