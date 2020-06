Para The New York Times Medellin es pionera ‘sorpresa’ en atención al virus

Siguen los reconocimientos internacionales a la ciudad de Medellín por el trabajo que ha hecho para contener la propagación del coronavirus como lo destaca en su más reciente edición The New York Times en donde aplauden las diferentes acciones implementadas.

Pero además la reconocida agencia estadounidense The Associated Press afirmó que el sistema de salud de Medellín es uno de los mejores de Latinoamérica y llamó la atención sobre la baja cifra de mortalidad por Covid-19 en una ciudad con más de 2 millones de habitantes, todo esto en el artículo titulado “Medellín – Colombia emerge como pionero sorpresa en Covid-19”.

Nuevos casos positivos de COVID-19 en La Minorista

Asimismo, consideran que la preparación previa que tuvo la ciudad, fue un factor determinante para poder hacerle frente a la pandemia.

72 fiestas municipales han sido canceladas en Antioquia por cuarentena

A los reconocimientos se suman otros medios como The Washington Post, The New Indian Express, The Wall Street Journal, entre otros.