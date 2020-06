Congresista Erwin Arias señaló como avance la solicitud de la Corte Suprema

El representante a la cámara por Caldas, Erwin Arias Betancur, dice estar tranquilo ante la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de pruebas sobre un proceso en su contra por presuntas irregularidades en contratación cuando fue alcalde de La Dorada.

“Esto para mi es un gran avance en el proceso, ha estado muy demorado. Estoy muy tranquilo porque ya casi termina este largo proceso que finalmente vamos a poder demostrar, como ya se hizo ante la Procuraduría que falló en el 2014 exonerando al municipio y responsabilizando al contratista que ocultó su calidad de docente, entonces creo que en esas mismas condiciones la corte va a poder fallar”. Indicó el Congresista.

La acusación se basa en un contrato por 26 millones de pesos, para suministros de papelería y cafetería que fue otorgado a una empresa cuyo representante legal era docente de una institución educativa pública en Puerto Salgar, Cundinamarca; por lo que estaba inhabilitado para contratar con una entidad gubernamental. Dicho contrato fue firmado durante el periodo su período como Alcalde de La Dorada.

“Esto tiene que dar agilidad en los procesos para que se vayan evacuando, yo fui denunciado, a mí me pusieron víctima del conflicto político de La Dorada, yo derroté a las fuerzas políticas de La Dorada en el 2010, 2011, y esto ocasionó toda la persecución que se derivó en muchas denuncias con anónimos y con injurias que, de todas maneras, hemos podido demostrar que se ha podido resolver a mi favor”. Afirmó Arias Betancur.

Aun cuando la Procuraduría ya había dado su fallo, el caso fue asumido por la Corte Suprema de Justicia al haber sido elegido como congresista y afirma el congresista que esto va a permitir cerrar el caso que lleva seis años en proceso.

“Aquí no hay irregularidades, no, simplemente que él por ser profesor, era servidor público y no podía haberse ganado un contrato, no podía haberse presentado a una licitación o a una invitación pública de un contrato en una alcaldía y él lo hizo, y según lo que reposa en el expediente de la experiencia que él presentó, en el año 2011 y 2010, el había contratado con la alcaldía de Puerto Salgar, Cundinamarca y con la base aérea Germán Olano, el señor venía contratando con municipios, desconociendo que por ser servidor público, por ser docente, no podía contratar”. Agregó.

El organismo también solicitó escuchar los testimonios de María Zulay León, quien era secretaria general de la alcaldía de La Dorada en ese entonces, Johana Guillén López, supervisora del contrato y el contratista Óscar Rivera Rodes, además de César Alzate, quien interpuso la demanda.

