$160 mil millones en pérdidas por Covid en Buenaventura

Empresarios revelan que más de 13 mil empleos directos se han perdido durante los dos primero meses de cuarentena.

Cuatro de los principales sectores que históricamente han hecho parte de la economía del pacifico específicamente Buenaventura, su capital, son los más afectados por causa de la pandemia del coronavirus.

El maderero, el pesquero, el turístico y el comercio, son los reglones económicos que hoy se han resentido transcurridos dos meses de cuarentena dejando perdidas por mas de $160 mil millones de pesos, reveló la Cámara de Comercio en la ciudad puerto.

Según la presidenta de la agremiación la pandemias ha golpeado fuertemente la mano de obra ocasionado la pérdida de 13.935 puesto de trabajo directos y 70 mil indirectos.

En panorama es de preocupación e incertidumbre en una ciudad en donde los índices de pobreza supera el 40% , dijo la dirigente gremial.

Señaló que hasta ahora no se ha presentado cancelación de registro mercantil de empresas pero no se descarta que en un tiempo no muy lejano se de esta posibilidad.

Desde la cámara de Comercio seguimos cumpliendo con la tarea de asesorar y apoyar a las empresas para que el impacto no sea mayor, señaló la presidenta de la entidad Angélica Mayolo.

