Los protocolos en Hidrotuango solo se aplican en la fila de comida: obrero

Caracol Radio conversó en exclusiva con un trabajador del proyecto Hidroituango que esta contagiado de COVID-19 y que hace parte de los 183 casos que se han reporta dentro de este lugar, el principal foco de contagio en el departamento. Ésta persona a la que por razones de seguridad le omitiremos su identidad, relató que ocurrió durante su contagio y que pasó luego.

“Me presenté al centro médico porque tenía los síntomas y de una me aislaron, porque yo no era capaz de laborar”.

Pero esto no pasó con otros compañeros, quienes por ser asintomáticos siguieron laborando después de que se les practicó el examen para detectar el virus y luego fueron positivos. Esta situación pudo haber acelerado la propagación del brote en el campamento Villa Luz, agregó.

También contó que, dentro del proyecto solo se hace desinfección al ingreso y salida de él. Mientras que el distanciamiento únicamente se hace en la fila para reclamar los alimentos.

“Cuando uno va a viajar al frente de trabajo ahí sino se cumple, porque, porque los buses viajan llenos y además, en el frente de trabajo tenemos contacto con los compañeros”.

En este punto recalcó que no se cumple con la medida de bioseguridad de viajar solo el 30 %, además, tampoco con la norma de viajar solo una persona por hilera de silla.

Ante la pregunta ¿Cree usted que la empresa (Consocio CCC) es la responsable del brote que tiene Hidroituango en este momento?

“Sí, yo diría que sí, porque ya ha habido muchos contagiados, yo creería que no los debería dejar trabajar, porque ellos pueden afectar a los demás compañeros de trabajo”, recalcó.

El trabajador actualmente está aislado y en proceso de recuperación del virus, aunque sí está bastante temeroso por lo que pueda ocurrir con su salud, espera que su organismo sea lo suficientemente fuerte para derrotar la Covid-19. Dijo con tono de preocupación, que en medio de oraciones le pide a Dios que lo ayude a superar este impase, pero también le sugiere a EPM que hacer ante el brote de contagiados y evitar la propagación.

“Debe suspenderse y que no dejen trabajar a ninguno de los que están allá, porque sino la pandemia sigue aumentando”.

Cuenta que habla con su familia con frecuencia y que son el único estandarte en este momento de tristeza y soledad, asegura que no ha recibido acompañamiento psicológico ni una instrucción de cómo afrontar esta situación, pese a ello dice que para poder salir victorioso tendrá que ser fuerte para retornar a su casa sano y salvo.