Sector turístico de Cartagena pide cierre de calles y cerco epidemiológico

Ante el alto número de casos de coronavirus que se presenta habitantes del sector turístico de Cartagena, solicitaron a través de los micrófonos de Caracol Radio ser incluidos dentro de los seis barrios que serán cerrados con el propósito de frenar la propagación de la enfermedad.

Por medio de una carta dirigida al alcalde William Dau, la Asociacion De Vecinos De Bocagrande, Castillogrande Y El Laguito (Asobocala), pidió restringir el acceso a la zona turística solo para residentes y personas empleadas formalmente.

“Nosotros estamos pidiendo que por favor nos hagan un cerco epidemiológico, así como nosotros pudimos traer el contagio, igualmente nos lo están devolviendo. No queremos que vengan personas que no trabajen y que no residan en el sector turístico”, aseguró María Victoria de Zubiría, integrante de Asobocala.

De acuerdo a los líderes, la emergencia sanitaria del Coronavirus, ha traído consigo una invasión de vendedores ambulantes, cuidadores de carros o personas que se dedican a pedir limosna en las calles. “Muchos ejercen estas actividades sin los protocolos de bioseguridad en las afueras de los supermercados, es decir sin tapaboca. Queremos que no nos incluyan en los barrios que van a ser cerrados por el Ministerio de Interior, sería mucho más rápido que podamos tener ese cerco”, puntualizó.

Para corroborar que sean residentes, Asobocala propone que cada edificio elabore un listado con nombres y números de cédula de todas las personas que tienen su hogar en el sector turstico. “No es difícil hacerlo, con un disco duro y una memoria, se le entrega una base de datos a la Policía para que se constante quien reside aquí y quién no. Los edificios tienen la lista de nombres y cédula de ciudadanía que realmente viven en este sector”, explicó de Zubiría.

En cuanto a los empleados, advirtieron que las compañías o empleadores tendrían la necesidad de firmar un permiso para poder movilizarse. “Las personas que no viven ni trabajan en Bocagrande no son bienvenidas aquí. Queremos mayor autoridad porque no podemos seguir permitiendo las agresiones, recalcó De Zubiría.

En manos de William Dau, queda la decisión de incluir a los tres barrios dentro del paquete de seis iniciales que van a ser cerrados por alto contagio de COVID-19.