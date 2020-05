El alcalde de La Calera resultó contagiado con Coronavirus

Hace unas horas el alcalde de La Calera Carlos Escobar, confirmó que la prueba diagnóstica de covid-19 que se le practicó el viernes, resultó positiva.

Escobar hace parte del grupo de personas que estuvo en contacto con el Gerente para el coronavirus en Cundinamarca, Diego García, quien resultó contagiado la semana pasada.

"El doctor Diego García apareció positivo, ahí adquirí el virus, me contaminé, y desde el viernes que me tomaron la prueba del Covid, anoche me confirmaron positivo, me encuentro aislado, soy paciente asintomático", explica Escobar.

Entretanto, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, señaló en este momento están realizando todas las pruebas respectivas, a los funcionarios que estuvieron en contacto con el alcalde y el Gerente.

En Cundinamarca ya son siete funcionarios contagiados, aparte del alcalde de La Calera: tres diputados y cuatro funcionarios de la Secretaría de Salud.