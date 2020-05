Iván Moreno: "No me reuní con Mauricio Aguilar en consultorio odontológico"

El Exsenador y exalcalde Iván Moreno, negó haber tenido un encuentro clandestino con Mauricio Aguilar, gobernador de Santander , cuando desde la cárcel de San Gil salió a un consultorio odontológico en Bucaramanga en junio del año anterior, por una emergencia.

Moreno aseguró que a pesar de que haya un papel avalado del Inpec en el que hablen de un encuentro a "escondidas" con el hoy gobernador, solo se saludó con Aguilar, porque estaba siendo atendido en el mismo consultorio.

"Había un consultorio donde habían dos lugares, en uno de esos de esas sillas , me hice yo, cuando terminé el tratamiento y voy saliendo, en la otra silla estaban atendiendo a Mauricio Aguilar, que en ese momento no era candidato, procedí a saludarlo como cuando alguien saluda a cualquier persona, me demoré 10 minutos e inmediatamente me fui para regresarme al sitio de reclusión. Fue un encuentro fortuito de dos minutos, no fue ninguna reunión política".

En octubre del 2019 se conoció una circular del Inpec en el que notificaron el encuentro entre los dos dirigentes políticos, cuando el gobernador era pre candidato a la administración departamental.