Alcaldía salva operación de Transmetro con $2.000 millones

El alcalde Jaime Pumarejo anunció a través de Twitter que el Distrito hará un giro de 2 mil millones de pesos a Transmetro, con el fin de que el Sistema de Transporte logre solventar las necesidades prioritarias que hoy tienen en jaque la prestación del servicio.

"He dado instrucción para que el Distrito gire a Transmetro $2.000 millones para solventar necesidades inmediatas", indicó Pumarejo.

El mandatario añadió que "el objetivo es que se siga prestando el servicio a miles de usuarios mientras gestionamos una solución de fondo con Minhacienda para cubrir necesidades de este año".

Los operadores habían advertido esta mañana en Caracol Radio que si el mandatario no anunciaba este respaldo económico, no podrían salir prestar el servicio este jueves por más que quisieran.

"Ya no tenemos un argumento más hacia nuestros proveedores a quienes tenemos informados de cada paso que estamos dando y esto sería nefasto porque no podríamos salir a prestar el servicio mañana por más que quisiéramos ya que no contamos con recursos", indicó Picón.

El ejecutivo insistió que un anuncio de respaldo financiero que haga el alcalde Jaime Pumarejo, sería suficiente para pedirle un nuevo plazo a los proveedores.