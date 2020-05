“Estamos en quiebra”: administradores de bares en Cartagena

Alivios y ayudas humanitarias, es el llamado enérgico que hacen los administradores de discotecas en Cartagena, ante la parálisis de actividades generada por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Henry Blanco, administrador de una reconocida discoteca ubicada en la calle de la Media Luna del tradicional barrio Getsemaní, aseguró que el establecimiento donde labora está prácticamente en la quiebra y a punto de cerrar, porque a pesar del no funcionamiento el cobro del arriendo se ha mantenido sin ningún tipo de alivio.

“Nos siguen cobrando los arriendos y los servicios públicos. Cómo nos van a cobrar arriendo de 10 millones de pesos si no estamos generando ganancias, así no hay nadie que aguante un negocio. Nosotros estamos pensando seriamente en cerrar las puertas porque no aguantamos más”, contó Blanco a Caracol Radio.

De acuerdo al administrador de la discoteca, el arriendo de un local pequeño en este tradicional sector del Centro Histórico de Cartagena oscila en 10 millones de pesos como mínimo.

“No encontramos apoyo, estamos mirando la posibilidad de que el Gobierno Nacional se manifieste. A veces cuando podemos nos damos la mano entre varios compañeros, pero de verdad que necesitamos auxilio. Lo peor de todo es que no sabemos cuándo vamos a abrir y de esta discoteca dependen varias personas, entre ellas el bartender, dj, mesero y personal de bodega”, expresó Henry Blanco.