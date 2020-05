Ademacor denuncia desvinculación de maestros de forma arbitraria en Córdoba

El presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Ermen Martínez Páez, denunció que, desde la Secretaría de Educación Departamental, se están expidiendo actos administrativos en los que se dan por terminados nombramientos provisionales de profesores.

También señaló que se adelantan traslados sin el lleno de requisitos, retiro del servicio a docentes nombrados en propiedad y que no han llegado a la edad de retiro forzoso, quienes además no han sido destituidos por procesos disciplinarios o no han sido calificados con pérdida de capacidas laboral.

"Ademacor rechaza rotunda y categoricamente este atropello a la estabilidad laboral del magisterio cordobés y anuncia las acciones jurídicas y sindicales pertinentes, para respaldar a los docentes", dijo Martínez Páez.

Lea también: Toque de queda en Córdoba durante este fin de semana y puente festivo

El líder sindical lamentó que esta situación se presente justo en medio de la crisis mundial a causa de la pandemia por el Covid-19, donde la economía se ve afectada por el confinamiento obligatorio.

"La Secretaría de Educación de Córdoba se ha dedicado a desetabilizar al sector con estas acciones temerarias que afectan a un gremio que se ha dedicado a poner todo su esfuerzo para sacar adelante la educación de niños y jóvenes", puntualizó el líder sindicial.

El Gobierno Departamental no se ha pronunciado frente a las denuncias del sindicato del magisterio de Córdoba.