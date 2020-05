Controles en Bolívar dejan la imposición de 197 comparendos

La Policía Nacional en el Departamento de Bolívar, reportó que capturaron a 19 personas por el delito de violación a medida sanitaria, e impuso 197 comparendos a las personas que no acataron la orden de aislamiento obligatorio.

Los municipios, donde se dieron las capturas fueron, Calamar, Cicuco y Talaigua Nuevo.

En el municipio de Calamar, luego de haber bloqueado la vía, y haber participado en el saqueo de un camión, fueron capturadas 6 personas, todas de sexo masculino.

En el municipio de Cicuco, 3 personas que se encontraban consumiendo licor y que no acataron el llamado de atención de la patrulla del cuadrante, fueron capturadas, pues no solo estaban violando el decreto presidencial, sino que no hacían uso de ningún elemento de bioseguridad.

En el municipio de Talaigua Nuevo, 10 personas que deambulaban por las calles, fueron abordadas por las patrullas del cuadrante, quienes se tornaron irrespetuosos frente al llamado de atención, por estar violando la medida de aislamiento obligatorio, y el pico y cédula decretado por la alcaldía municipal. Al parecer estos individuos, arrojaron una bolsa con marihuana que fue hallada a un costado de la carretera donde fueron capturados.

En lo corrido de la emergencia sanitaria, es decir desde el 25 de marzo de 2020, el Departamento de Bolívar, ha capturado 90 personas e interpuesto 2912 comparendos, lo que de seguro ha permitido generar una alerta en la ciudadanía.