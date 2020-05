¿Se tomaría una prueba de COVID-19 en un automóvil?

Se tata de la nueva estrategia Drive Thru liderada por Vitálea una marca orientada a la salud proactiva y pacientes sanos y con apoyo del Laboratorio Colcan quienes se unieron para prestar el servicio de toma de pruebas de Coronavirus desde la comodidad de su vehiculo.

"Es un modelo de atención en el que las personas no tiene que descender del vehículo para acceder a este servicio. Nos dimos cuenta que hay una gran cantidad de personas que no le gustan los domicilios y expresaban cierto grado de desconfianza el tener que dar acceso a sus hogares a una persona desconocida y más para una prueba por coronavirus. Así que pensamos un nuevo modelo de servicio diferente y llegamos al Drive Thru donde las personas se sientan más cómodas" aseguró José Martínez Gerente de Vitálea.

La metodología es muy sencilla, usted llega al lugar donde se realizan estas pruebas que es en la calle 70 a con carrera octava en el The Parking Lot, del barrio La Enseñanza con su vehículo, no le cobran parqueadero, no se tiene que bajar de esté y siempre debe tener puesto su tapabocas.

Al llegar donde el profesional de salud baja la ventana, se retira ligeramente el tapabocas de su nariz, el médico le toma la muestra y después de esto entre 24 a 48 horas los estarán contactando para darle los resultados y demás indicaciones.

Pero, ¿qué tan seguro es hacer una prueba dentro de un automóvil?

"Es supremamente seguro ya que cada vehículo de cierta forma actúa como una cabina de aislamiento, donde usted no se tiene que bajar, no tiene que tener contacto con nadie y pueda estar más seguro que saliendo a coger transporte público, haciendo largas filas y demás. En este nuevo servicio hacemos pruebas cada 20 minutos es decir, que en el mes podemos realizar más de 1.400 pruebas", dijo el Gerente.

Las personas que estén interesadas en saber más acerca de este procedimiento y conocer todos sus protocolos los podrán encontrar en www.vitalea.com.co