Así funcionará Bogotá desde este lunes 11 de mayo

A partir de este lunes 11 de mayo comienza una nueva etapa de cuidado y autocuidado. Con esta reapertura habrá más de 2'300.0000 trabajadores en la calle. El control va a estar dirigido al cumplimiento de medidas de bioseguridad en los lugares de trabajo, con horarios que no impliquen el ingreso entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m.

Después de dos meses, el 80 % de los ciudadanos creen no se van a contagiar del virus. Esta percepción debe cambiar, por lo que se multará a las personas que no usen tapabocas en lugares públicos.

El objetivo también es no superar la capacidad de Transmilenio en más del 35 %, ni las UCI en más del 70 %. También se habilitarán 80 kilómetros de ciclorruta permanentes para que la gente pueda usar bicicleta y no transporte público. Y el límite de velocidad de los vehículos se reducirá a 50 kilómetros por hora. Se levanta el pico y género. Continuará la restricción total para vehículos particulares excepto para quienes trabajan en los sectores autorizados.

La reactivación se hará de forma paulatina

El 100 % de las empresas de obra y construcción certificada por el Distrito iniciará el lunes 11 de mayo. Empresas de sectores de manufactura que cumplieron con los protocolos iniciarán en mayo 18. Y en mayo 25 será el reinicio de sectores de manufactura y comercio autorizados por el Gobierno Nacional siempre y cuando cumplan con lo exigido por el Distrito.

Bogotá 24 horas con 4 turnos de entrada y salida

Sector de la Construcción: entre las 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Comercialización al por menor de productos y servicios NO esenciales será entre las 12:00 del mediodía y las 11:59 p.m. y sólo a partir del 18 de mayo de 2020.

Sector de manufactura: de 10:00 a.m. a 5:00 a.m. pudiendo establecer turnos en este horario. Empresas e industrias que realicen actividades esenciales: entre 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Incentivos y desincentivos al uso de ciertos modos de transporte

Utilización obligatoria de tapabocas en los medios de transporte público.

En transporte público de pasajeros: distancia mínima de un (1) metro entre las personas al interior del vehículo.

En los vehículos que únicamente se disponga de una fila de asientos, podrán viajar como máximo dos personas guardando la distancia mínima de un (1) metro. En caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor.